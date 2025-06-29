Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Londra’da Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer'in eşlik ettiği Sibel Tatar, sınıfları gezerek öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Ziyarette okul yetkilileri ile ailelere Cumhurbaşkanlığı’nın inisiyatifiyle hayata geçen Vakıflar İdaresi’nin kira desteği projesi hakkında bilgi de aktarıldı.

-Öğrenci sayısı artan okulların kira ödemelerinde destek sağlanacak

Sibel Tatar konuşmasında, 2024-2025 yılı öğrenci sayıları baz alınarak 2025-2026 yılında öğrenci sayısını yüzde 30 artıran okulların kira tutarının tümünün, yüzde 10 artıranların ise yarısının Vakıflar İdaresi tarafından bir yıl için karşılanacağını vurguladı.

Sibel Tatar ayrıca, “Bu güzel müjdeyi sizinle paylaşmaya geldik. Bütün gayemiz, ekonomik ve sosyal krizden etkilenen ve öğrenci sayılarında ciddi azalma yaşanan Türk Dili ve Kültür Okullarının kapanmasının önüne geçip, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve öğrenci sayılarını teşvikle artırılmalarını sağlamaktır.” dedi.

Her yaşa uygun Türkçe kitaplarının temin edilip 2 ay içinde okullara dağıtılacağını ifade eden Sibel Tatar, Türk okullarının önemini gösteren videoların Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacağını söyledi. Kıbrıs Türkü çocukların Türkçe dilini ve kendi kültürlerini öğrenmelerinin önemine işaret eden Sibel Tatar, GCE ve A-Level Türkçe almalarının çocukların üniversiteye girmelerine katkı sağlayacağını da belirtti.