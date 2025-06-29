Polis Örgütü’nün 61'inci kuruluş yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni yarın ziyaretlerde bulunacak.

Kuni ve beraberindeki polis heyeti saat 9.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Kuni daha sonra Dr Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mozolesini ziyaret edecek.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığındaki heyet ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel’e de ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretler, yaş haddinden 1 Temmuz itibariyle emekliye ayrılacak Kuni’nin devlet üst protokolüne veda ziyareti niteliğinde de olacak.

Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde saat 20.00’de Polis Günü dolayısıyla resepsiyon verilecek.