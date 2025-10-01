Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, çevre köylerinden gelerek, Paşaköy ve Yiğitler’de yaygın eğitim alan ve köy kadın kurslarına katılan kadınlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, ziyaretlerinde kursiyerlere hayata geçirilen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu ve Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleriyle “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi verdi.

Sibel Tatar, Keçada Projesinin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş lalesinin, keçeden broş olarak nasıl yapıldığını gösterdi. Tatar ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendi öncülüğünde yayımlanan “Kıbrıs Türk Halk Müziği Kültürü”, “Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” ve “Kıbrıs Kapı ve Sandıkları” kitaplarını Yiğitler Köyü Güzelleştirme Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği’ne takdim etti.