Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla Lefkoşa Girne Kapısı’nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, PGM mensupları ile KHYD’den temsilciler, vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla rozet dağıtarak, erken tanı hakkında bilgi verdi.

-Hacıoğulları: “Uzun süredir KHYD ile birlikte iş birliği içerisinde çalışıyoruz”

Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün Girne Kapısı’nda trafik ekiplerimiz ve KHYD üyeleriyle birlikte sürücülere üzerinde farkındalık logosu bulunan rozetlerin dağıtımını yapacağız” diyerek, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla kendilerinin de bu mücadelede "farkındayız" mesajı vermek istediklerini söyledi.

“Polis Genel Müdürlüğü olarak farkında olduğumuzu göstermek adına bu sosyal sorumluluğa kendimizi dahil etmiş bulunuyoruz.” diyen Hacıoğulları, bu etkinlikler kapsamında uzun süredir KHYD ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını, derneğin bazı projelerine destek verdiklerini vurguladı.

-Savım: “Erken tanı hayat kurtarır”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Koordinatörü Engin Savım, derneğin her yıl 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında etkinlikler düzenlediğini belirtti.

Amaçlarının farkındalığı artırıp, erken tanı konusunda bilinç yaratmak olduğunu dile getiren Savım, kanser hastalıklarında erken tanının önemine vurgu yaptı. Erken tanı sayesinde hem hasta hem de devletin kazandığına işaret eden Savım, bu nedenle etkinliklerinde özellikle erken tanıya vurgu yaptıklarını belirtti.

Farkındalık ayı dolayısıyla vatandaşların kontrollerini ve tedavilerini indirimli fiyatlarla yaptırabilmelerine olanak sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Savım, konuyla ilgili detaylı bilgiye derneğin 22 89 807 numaralı telefonundan ulaşılabileceğini kaydetti.

Erken tanının hayat kurtardığını dile getiren Savım, halka kontrollerini düzenli yaptırma, sağlık beslenme, stresten uzak durma çağrısında bulundu.

Savım, Polis Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.