Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bienal Lefkoşa’nın Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen açılış resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açılışta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bienal Lefkoşa kapsamında, Lefkoşa’nın farklı noktalarında bir ay boyunca “Merhamet” temasıyla sanat eserleri, sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserler yapılacak.