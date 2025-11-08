Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan tabanca dere yatağında bulundu, iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerinin ofis kısmına bugün saat 02.30 sıralarında kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tabanca ile iki el ateş açıldı.

Olay sonucu konu ofisin duvar ve alüminyum kısımları hasar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-20) ile M.E.N. (E-19) tespit edilerek tutuklandı.

Olayda kullanıldığına inanılan 9 mm çapında bir adet tabanca ise olay yerinin yakınındaki dere yatağı içerisinde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.