Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasını Kıbrıs Genç Tv Haber Merkezine değerlendirdi.

Kıbrıs Genç Tv Haber merkezinden Yağmur Çal ile telefon bağlantısı yapan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre atılan adımın uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu söyledi.

2024 yılı içinde ya da 2025 yılında Azerbaycan’dan tanınma anlamında bir adımda beklenildiğini söyleyen Töre, KKTC’nin kabul edilebilirliği ileri boyutlara taşınacaktır dedi.

Töre, Pakistan ile de dostluk grubu oluşturulacağını belirtti.

Töre konuşmasının devamında, dünyada federasyonlar bir bir ayrılırken Kıbrıs’ta illa birlşeme olacak diye bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.