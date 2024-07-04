Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Antrenör Nevzad Denerel ve Milli badmintonculardan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Töre, Badminton Federasyonunun çalışmalarının ve başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Kıbrıslı Türk sporcularının Türkiye milli takımlarına seçilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Töre, “İnşallah bu sportif faaliyetleri bir gün KKTC bayrağı altında yaparsınız” temennisinde bulundu.

-Deniz: “15 sporcumuz ana tabloya kalma başarısı gösterdi”

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de toplamda 5 sporcunun Türkiye Milli Takımı’nda oynama hakkı elde ettiğini söyledi.

Deniz, 2024 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda 15 sporcunun ana tabloya kalma başarısı gösterdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Töre tarafından sporculara madalya takdimi yapıldı.