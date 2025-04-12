Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde Başbakanı Üstel ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Görüşmemizde, KKTC'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü'nün refahı için imzaladığımız 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın sahaya yansımalarını, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere yeni iş birliği alanlarını ele aldık. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna tam destek vermekte; adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözümün bu zeminde mümkün olduğuna inanmaktadır. KKTC'nin müreffeh geleceği için desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."