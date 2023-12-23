Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile işbirliğinde “Omurga Sağlığı” hakkında eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından “Fizyoterapistler ile omurga sağlığı için harekete geçiyoruz” projesi kapsamında tüm kamu sektörü, Meclis ve bakanlıklarda yer alan tüm ofis çalışanlarına yönelik omurga sağlığı ile ilgili eğitim verilecek. Ayrıca halk sağlığını korumaya yönelik eğitimler planlanıp, broşürler hazırlanacak.

Bu amaçla ilk uygulama Cumhurbaşkanlığında başladı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Omurga Sağlığı için Harekete Geçiyoruz Projesi” hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına bilgi verdi.

Eğitimde, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz de, omurga sağlığı hakkında bilgiler vererek, uygulamalı postür egzersizleri yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitimde yaptığı konuşmada, teknolojinin, hayata daha çok dahil olmasıyla masa başı çalışanların arttığını, çocuk yaşta duruş bozukluğunu önleyecek eğitimin verilmesinin önemine dikkat çekerek, eğitimi veren fizyoterapistlere teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel de, proje işbirlikleri için halk sağlığını önemseyerek, iş birliği yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına ve projenin hayata geçişinde büyük özveri gösteren Cumhurbaşkanı Özel Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya teşekkür etti.