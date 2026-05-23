Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nde Olağanüstü Genel Kurulunda mevcut başkan Reşat Akar, yeniden başkan, Tekin Birinci de asbaşkan oldu.

Reşat Akar, yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk basının en ciddi sorunlarının bazı bölgelere gazete dağıtımının durması, televizyonlar için uydu ücretleri ve eleman eksikliği olduğunu belirtti.

Cemiyet'in genel kurul toplantısı Dış Basın Birliği lokalinde yapıldı.

Cemiyet Başkanı Reşat Akar toplantıda yaptığı konuşmada kurum olarak basının özgür olması, gazetecilerin haberlerini yaparken herhangi bir engelle karşılaşmamasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin siyasi partilerden uzak yegane basın kuruluşu olduğunu belirten Akar, geçmişte siyasi partilerin"cemiyet yönetimini ele geçirme" girişimleri olduğunu, ancak buna izin vermediklerini belirtti. Akar, "Hiçbir siyasi oluşuma katılmadan, birilerinin peşinden koşmadan, sadece mesleğimizin onuruyla ilgili bir duruşumuz olmuştur" dedi.

Kıbrıs Türk basınının, tarihinin "en kritik sorunlarını" yaşaığını kaydeden Akar, "Mesela son iki yıldır Mehmetçik, Karpaz, İskelenin büyük bir bölümüne, Beyarmudu, Lefke'ye gazeteler gitmiyor" dedi. Bunun nedeninin ekonomik olduğunu belirten Akar, gazete dağıtım şirketinin maliyetleri gerekçe göstererek bu bölgelere gazete dağıtımı yapmadığını belirtti.

Dünya genelinde dağıtım şirketlerinin gazete dağıtım komisyonunun yüzde 15-18 arasında olduğunu ancak KKTC'de bunun yüzde 40 olduğunu ifade eden Akar, gazete satış fiyatı olan 30 TL'nin 12'sinin dağıtım şirketi ve satıcıya gittiğini, geriye kalan 18 TL'nin baskı ücretini dahi karşılamadığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berovayla konuyu görüşerek destek istediklerini söyleyen Akar, taleplerinin gazetelerin ayakta durabilmesi için destek olmadığını, dağıtım konusunda yardım olduğunu ifade etti.

Devletin 3 televizyon kanalı, TAK, Tanıtma Dairesi ve Enformasyon Dairesi için büyük paralar harcadığını savunan ancak yazılı basının yok olma tehlikesi yaşadığını söyleyen Akar, "Tüm dünyada gazeteler zor süreçten geçti ama halen bayiden gazete satın alınabiliyor. Yazılı basın duramaz" dedi.

-Görsel yayın yapanlar da zor durumda

Görsel yayın yapan kurumların da zor durumda olduğunu belirten Reşat Akar, 2009'da yaptırdığı kamu araştırmasında halkın sadece yüzde 15'inin antenlerle yayın izlediğini öğrendiklerini, bugün ise halkın neredeyse tamamının televizyon programlarını uydu üzerinden izlediğini kaydetti.

Akar, "Demek ki TÜRKSAT'a bağlı olmamız mecburidir" dedi. En düşük TÜRKSAT ücretin aylık 10 bin dolar olduğunu belirten Akar, "Devletin yüzde 20'sini ödeme sözü vermesine rağmen bu sözü yerine getirmediğini" savundu.

-En önemli sorun eleman

Akar, medya kuruluşlarının en önemli sorunlarından birinin de eleman konusunda olduğunu, mesleğe ilginin çok düşük olduğunu, bu durumun gazetecilik kalitesinin düşmesini getirdiğini ifade etti. Akar; "Kıbrıs Türk medyasının kaliteli yayın yaptığına inanmıyorum" dedi. Akar, pek çok haberde eksiklik tespit ettiklerini de söyledi.

-Polis'ten memnuniyet belirtti

Polis Basın Subaylığı'ndan memnuniyet belirten Akar, polisten ek bilgi talep ettiklerinde , kendilerine "bilmiyoruz yerine araştıralım size bilgi verelim" denildiğini kaydetti.

-Ceza yasası

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'nda yapılmak istenilen değişikliğe de değinen Akar, Başbakanla konuyla ilgili görüşerek, "basın özgürlüğü bu ülkede kalkarsa bu toplum çok zor çeker. Ülkenin sorunlarını gündeme getirmekten bizi engelleme" dediğini aktardı.

Akar, "konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya Cemiyet'in çağrılmadığını" söyleyrek, bunu eleştirdi ve Cemiyet'in göz ardı edilemeyecek, ülkenin en köklü basın kuruluşu olduğunu belirtti.

-Üstün hizmet verenlere plaketleri verildi

Toplantıda ayrıca Kıbrıs Türk basınına üstün hizmetlerde bulunan gazetecilere plaket verildi. Üstün hizmet ödülüne laik görülen gazeteciler, Osman Güvenir, Orhan Aydeniz, Yavuz Apaydın, Adnan Işıman, Ertan Birinci, Celal Bayar, Ertan Kasımoğlu, Ahmet Tolgay, Züleyha Karaman oldu.

Faaliyet Raporu ile Mali Raporun da aklandığı toplantıda yönetim organları şu şekilde belirlendi:

"Yönetim Kurulu: Sezgin Madencioğlu, Derya Ercan, Çelen Oben, Erkan Aksel, Mehmet Kasımoğlu, Zülayha Karaman (yedek üye), Abdullah Suiçmez (yedek üye)

Disiplin Kurulu: Erten Kasımoğlu, Ertan Birinci, Adnan Işıman, Yavuz Apaydın (yedek üye), Meliz Birinci (yedek üye)

Denetleme Kurulu: Ömer Kadiroğlu, Eray Gündoğmuş, Orhan Aydeniz, Özlem Çimendal (yedek üye), Nazife Akbey (yedek üye)