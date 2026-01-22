Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, çevre ve iklim alanlarında değerlendirme ve yönlendirme amacıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası, Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman’ın katılımıyla bugün ikinci kez toplandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ikinci toplantıya Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, K.T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş ve ülke genelinden farklı bölgelerin belediye temsilcileri katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi, İskele Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden temsilcilerin yanı sıra, İklim ve Çevre Masası oluşumundan İnşaat Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Hasan Zaifoğlu, Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili, Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Buket Asilsoy ve Çevre Mühendisi İbrahim Alkan’ın katıldığı toplantı, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Toplantıda, fidan dikimi ve ağaçlandırma projesi kapsamında 17 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan fidan dikimi sonrası sulama imkanlarının sağlanması konusunda belediye temsilcileriyle yapılacak iş birliği çalışmaları ele alındı.

- Nilden Erhürman

Nilden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda çevre ve iklim konusunda yapılan ilk toplantıda, ülke genelinde ağaçlandırma projesini başlatmak üzere adım atıldığını, Orman Dairesi ve sahaları yakından bilen belediyelerle istişare içinde bu çalışmaları yürütmek istediklerini belirtti.

- Poyraz

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz da, Orman Dairesi olarak fidan sağlamaya hazır olduklarını, uygun orman arazilerini seçtiklerini, tam kuraklık şartlarında sulama ihtiyacının, su tankerlerinin sağlanması gibi sulama imkanlarının fidan dikimi ve sonrası süreç için önemli olduğunu söyledi.