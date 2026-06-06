Cumhurbaşkanlığı Çoksesli Çocuk Korosu, Dünya Müzik Günü kapsamında ilk konserini vermeye hazırlanıyor.
Koro, 22 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de Cumhurnaşkanlığı Mavi Salon'da müzikseverlerle buluşacak.
Koronun şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, piyano eşliklerini Demet Alkan ile Gözdem İlkay gerçekleştirecek.
İlk konser öncesi çalışmalar yoğun bir tempoda sürerken, bugün gerçekleştirilen provaya Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çalışmaya katılarak çocuklarla bir araya geldi, hazırlıkları yerinde izledi ve koroya başarı dileklerini iletti.