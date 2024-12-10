Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde hayata geçirilen “Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'nin “Keçada” markası tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, devlet yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım etkinliği, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'nin anlatıldığı video gösterimiyle başladı. Semazen gösterimiyle devam eden etkinlik, konuşmalarla SÜRDÜ.

Keçeden yapılan obje ve el işi ürünlerin, Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’na katılan güzellerin sunumuyla tanıtıldığı etkinlikte, Keçada markasıyla yapılan ürünler satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Keçada” tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'nin ardından Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'ne öncülük eden ve hayata geçmesini sağlayan eşi Sibel Tatar’a ve ekibine teşekkür etti.

- Tatar: “Yapılan çalışmalar kültürel mirasa sahip çıkmaya, çevreyi korumaya ve ülke tanıtımına katkı koyuyor”

Keçada’nın tanıtım gecesinde kadınların üretimlerini göreceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmanın kültürel mirasa sahip çıkma, çevreyi koruma, ekonomi ve ülke tanıtımına katkı koyduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün kültürü, sanatı ve gelenekleriyle var olduğunu ve ayrı bir halk olduğunu gösterdiğini anlatan Tatar, hayata geçen projenin geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türkü’nün zenginliklerini halkla ve dünyayla paylaşarak varlığımızı bu esaslar üzerinden inşa ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarılması açısından hayata geçen projenin hayırlı olmasını diledi.

- Sibel Tatar: “Kırkılan yünler artık değerlendirilecek ve ekonomiye kazandırılacak”

Sibel Tatar da konuşmasında keçenin tasavvufla olan bağını öğrenince ayrı bir saygı duyduğunu belirterek, keçenin tasavvuftaki önemini anlattı, tanıtım etkinliğinde Türk kültürünün en güzel ve özel ürününün tanıtılacağını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Sibel Tatar, 3 amaca hizmet eden Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projesi'nin, geri dönüşümle çevreye katkı, kültürel mirasa sahip çıkma ve kadın emeğini güçlendirerek ekonomiye katkıda bulunma olduğunu söyledi.

Kırkılan tonlarca yünün doğaya ve çöpe atıldığını belirten Sibel Tatar, projenin başlamasıyla birlikte kırkılan yünlerin değerlendirildiğini, ekonomiye kazandırıldığını ve çevrenin korunduğunu söyledi.

Dünyanın ilk tekstil ürünü olan keçenin Kıbrıs Türk kültüründe tekrar yaşatılacağını aktaran Sibel Tatar, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir ürünü hayata geçireceklerini vurguladı.

Ürünlerin kadınların ortaya koyduğu emekle hayata geçirildiğini dile getiren Sibel Tatar, “Emeğe, inanca, üretmeye, tekrar değerlendirmeye ve sahip çıkmaya teşekkür için buradayım.” dedi.

Çevreye atılan yünlerin değerlendirilmesi fikrini veren Dr. Handan Tüzün ile kırkılan yünlerin değerlendirilmesi için yaptıkları çağrıya destek veren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve üyelerine teşekkür eden Sibel Tatar, terlik yapımını öğreten Mehmet Meta’ya, kursiyerleri yetiştiren Düriye Dağsever ve Dervişe Çeliker’e, Dudu Münür’e projeyi Mehmetçik’te sürdürecek Emete Mavili’ye, yünlerin toplanması, yıkanması, kurutulması ve üretiminde bulunan Meryem Bayramoğlu’na, katkı koyan kursiyerlere, defilenin düzenlenmesinde katkı koyan Bülent Günkut’a, sunucu Çilem Dağıstanlı’ya, ney sanatçısı Esma İğneci’ye, semazen gösterisini yapan Derviş Gökhan Zeybek’e ve projenin Mehmetçik’te yapılması için destek veren Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya teşekkür etti.

- Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ise, kültürel mirası yaşatmayı ve kadın emeğini desteklemeyi amaçlayan anlamlı bir projenin, kadın dayanışması için örnek bir proje olarak hayata geçtiğine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Tuğlu, Kıbrıs Türk kültüründe yer alan keçenin unutulduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde, kadınların desteğiyle yeniden hayat bulduğunu vurguladı.

Keçada’nın ticari bir girişim olmasının yanında bir çevre koruma projesi olduğuna işaret eden Tuğlu, projeyle kadın emeği ve dayanışmasının buluştuğunu kaydetti.

Kursiyerlere keçe tasarımının öğretilmesinin yanında gelir elde edeceği bir sanatın öğretildiğini dile getiren Tuğlu, “Kozada” markasında olduğu gibi “Keçada” markasında da başarılı olunacağına dair inanç belirtti.

Atık yünlerin yeniden hayat bulacağını anlatan Tuğlu, projeye öncülük eden Sibel Tatar’a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

- Çeliker

Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker de konuşmasında 21 yıl önce derneğin kurulduğunu belirterek, el işlerini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi

Keçe konusunda araştırma yaptığını ve kitap hazırladığını dile getiren Çeliker, İpeğin Yeniden Doğuş Projesi’nin ardından Keçenin Yeniden Doğuşu Projesi’nin de Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçtiğini kaydetti.

Projenin Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesiyle birlikte Karpaz bölgesindeki kadınlara gelir elde etmeleri amacıyla öğretildiğini anlatan Çeliker, kadınlara 2 buçuk ayda 60 saat kurs verildiğini söyledi.

Projeye öncülük eden Sibel Tatar’a teşekkür eden Çeliker, yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Tuğlu’ya, dernek üyeleri ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Keçeden yapılan obje ve ürünlerin defileyle tanıtımının yapılmasını sağlayan Bülent Günkut da konuşmasında projeye öncülük eden ve hayata geçmesini sağlayan Sibel Tatar’a ve projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Tanıtım etkinliğinde, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’na, el yapımı ayakkabı ve terlik yapımını öğreten Mehmet Meta’ya, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker’e ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından plaket takdimi yapıldı. Geceye katkı koyan kişi ve kuruluşlara da teşekkür belgeleri verildi.