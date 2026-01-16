Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanı Rüya Taner, 12-15 Ocak tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen Viyana Türk Haftası kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Viyana Büyükelçiliği’nin ev sahipliğindeki resepsiyonda piyano resitali verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk dünyasından eserlerden oluşan repertuvarın seslendirildiği resepsiyona, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TC Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez, konserin sponsorluğunu üstlenen TC Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, TC AGİT Daimi Temsilcisi Zeynep Kızıltan ve TDT Dönem Başkanı Azerbaycan’ın Viyana Büyükelçisi Rovshan Sadigbayli ile KKTC Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu’nun yanı sıra TDT üyesi ülkelerin ve diğer bazı yabancı ülkelerin misyon şefleri ve temsilcileri katıldı.

Resital programında, Kuzey Kıbrıslı besteci Sayram Akdil, Azerbaycanlı besteci Aziza Mustafazadeh ve Rüya Taner’in kendi piyano düzenlemelerini içeren “Bir Kıbrıs Rüyası” nota albümünden seçilmiş eserler yer aldı.