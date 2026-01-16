Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Mehmet Akif Caddesi Kaldırım Düzenleme ve Altyapı Projesi 2. Etap çalışmalarına başladığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftası başlayan çalışmaların 6 ayda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında, “Pronto Çemberi” olarak bilinen noktadan başlayarak, altyapılarıyla birlikte 800 metre çift taraflı kaldırım yapılacak.
Belediye açıklamasında, projenin 1. etabının tamamlanma aşamasına yaklaştığı da ifade edildi.