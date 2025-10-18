Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor. Seçim için geri sayım sürerken, devlet ve hükümet yetkilileriyle cumhurbaşkanı adaylarının nerede ve saat kaçta oy kullanacağı açıklandı.

8 ADAY YARIŞIYOR

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin derlediği bilgiye göre, seçimde altısı bağımsız olmak üzere toplam sekiz aday yarışacak.

Adayların oy kullanacakları yerler ve saatler şu şekilde:

Osman Zorba (KSP Adayı): Çatalköy İlkokulu, 5 numaralı sandık, saat 12.00

Tufan Erhürman (CTP Adayı): Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu, 83 numaralı sandık, saat 10.30

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız): Lefkoşa Mahalli Barosu, 139 numaralı sandık, saat 11.00

Ahmet Boran (Bağımsız): Haspolat İlkokulu, saat 14.00

Mehmet Hasgüler (Bağımsız): Şehit Tuncer İlkokulu, 159 numaralı sandık, saat 11.00

İbrahim Yazıcı (Bağımsız): Tuzla Suna–Ata Atun İlköğretim Okulu, 102 numaralı sandık, saat 10.00

Hüseyin Gürlek (Bağımsız): Alayköy İlkokulu, 40 numaralı sandık, saat 09.30

Ersin Tatar (UBP Adayı, mevcut Cumhurbaşkanı): Şehit Tuncer İlkokulu, 157 numaralı sandık, saat 10.30

DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN OY KULLANACAĞI YERLER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler: Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi, 27 numaralı sandık, saat 11.00

Başbakan Ünal Üstel: Alsancak İlkokulu, 156 numaralı sandık, saat 09.30

YSK Başkanı Bertan Özerdağ: Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu, 74 numaralı sandık, saat 11.30

218 BİN 313 SEÇMEN 777 SANDIKTA OY KULLANACAK

Ülke genelinde 218 bin 313 seçmen, 777 sandıkta oy kullanacak.

Seçmenler, “Nerede oy kullanacağım” uygulamasıyla kimlik kartı numarasını girerek sandık bilgilerine ysk.gov.ct.tr veya mahkemeler.net adreslerinden ulaşabilecek.

OY KULLANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Seçmenler, üzerinde fotoğraf bulunan resmi belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Kabul edilen belgeler:

KKTC veya Kıbrıs Türk Federe Devleti kimlik kartı

Polis kimliği

KKTC sürüş ehliyeti

KKTC veya Kıbrıs Türk Federe Devleti pasaportu

KİMLER OY KULLANABİLİR VE KİMLER ADAY OLABİLİR?

Anayasa’ya göre, 18 yaşını dolduran KKTC vatandaşları oy kullanma hakkına sahip.

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ise:

Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip