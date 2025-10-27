29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ülke genelinde düzenlenecek törenler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Çarşamba Günü, tüm ilçelerde düzenlencek tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, bazı güzergahlar tören yürüyüşünden bir saat önce trafik akışına kapatılacak.

İlçelerde düzenlenecek tören yürüyüşlerinin güzergahları şöyle:

"İskele’de saat 09.00’da, İskele Şehitler Anıtı önünden başlayarak, Ecevit Meydanı’nda sona erecek.

Lefke’de saat 09.30’da, Lefke Polis Karakolu önü Dr. Selçuk Sömek Meydanı’nda başlayarak, Atatürk Caddesi takip edilip Atatürk Parkı önündeki meydanda sona erecek.

Gazimağusa’da saat 11.30’da, Zafer Anıtı Çemberi’nden başlayarak, İstiklal Caddesi takip edilip Namık Kemal Meydanı’nda sona erecek.

Güzelyurt’ta saat 11.45’te, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ecevit Caddesi takip edilip Kapalı Pazarı önünde sona erecek.

Lefkoşa’da saat 14.30’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Pronto Çemberinden başlayarak, aynı cadde üzerinde bulunan Avenue AVM önünde sona erecek.

Girne’de saat 15.00’te, The Arkın Colony Hotel önünde başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi takip edilip Atatürk Anıtı önünde sona erecek.”

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde araç sürücülerinin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergahlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.