Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Öztürkler mesajında, “11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle, ülkemizde görev yapan tüm basın çalışanlarını en içten duygularımla selamlıyorum.” dedi.

Basının halkın haber alma özgürlüğünün en temel güvencesi olduğunu işaret eden Öztürkler, doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirmenin demokratik toplumların vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Öztürkler açıklamada, “Bu kutsal görevi büyük bir özveriyle, çoğu zaman zorlu ve düzensiz çalışma saatlerine rağmen sürdüren basın emekçilerimiz, toplumumuzun aydınlık yarınları için önemli bir sorumluluğu omuzlamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Basın çalışanlarının, meslek ilkelerine bağlı kalarak halkı doğru bilgilendirme çabalarının her türlü takdiri hak ettiğini aktaran Öztürkler, “Bu anlamlı günde, tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, görevlerini yerine getirirken gösterdikleri fedakârlık ve kararlılık için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.