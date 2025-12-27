Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum tarafı ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni iş birliği anlaşmasına tepki göstererek, sürecin barışa değil gerilime hizmet ettiğini vurguladı.

“Bu silahlanma kime karşıdır, neyin hazırlığıdır?” sorusunu soran Öztürkler, “Silahların gölgesinde çözüm olmaz. Gerçek niyetiniz güven değil, baskıysa bunu açıkça söyleyin. Zaten bize uygulattığınız izolasyonlardan bunu görüyor, biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bir televizyon programında konuşan Öztürkler, 21–25 Aralık Şehitler Haftası vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, “Bu topraklarda özgürlük ve varoluş mücadelesi veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakârlığı bugün hâlâ yolumuzu aydınlatan en güçlü meşaledir. Bizim yolumuz, onların bıraktığı izdir.” ifadelerini kullandı.

- “Diplomasi yeri medya önü değil masadır”

Rum tarafının son dönemde attığı adımların, bölgede artan askeri iş birlikleriyle birlikte gerilimi tırmandırdığını belirten Öztürkler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına güvenerek Türkiye’yi köşeye sıkıştırma girişimlerine de değindi. Öztürkler,görüşmelerin sürdüğü bir dönemde medya üzerinden verilen mesajlarla sürecin manipüle edilmeye çalışılmasının çözüm arayışına zarar verdiğini ifade etti.

Öztürkler, “Hayal satmak yerine gerçek niyetinizi muhataplarınıza doğrudan söyleyin. Diplomasi yeri medya önü değil masadır.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu üçlü anlaşmaya ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Öztürkler, Erdoğan'ın “Teneke tıngırtısından öteye geçemeyen bu girişimler, Türkiye’nin ve KKTC’nin iradesini asla sarsamaz.” sözlerini selamladı.

- “Türk askeri barışın ve istikrarın teminatıdır”

Türk askerinin adadan çekileceğini düşünen çevrelere de seslenen Öztürkler, güvenlik dengeleri, uluslararası anlaşmalar ve bölgesel tehditlerin ortada olduğunu vurgulayadı; bu yöndeki söylemlerin sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Türk askerinin barışın ve istikrarın teminatı olduğunu kaydeden Öztürkler, Türk askerinin varlığının pazarlık unsuru değil, halkın güvenliği için vazgeçilmez bir gerçek olduğunu ifade etti.

Öztürkler ayrıca, son dönemde yapılan yatırımlara dikkat çekerek, ekonomik kalkınma amacıyla farklı alanlarda yürütülen çalışmaların toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını ve projelerin devam ettiğini kaydetti.