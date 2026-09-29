Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, seçime kısa bir süre kaldığı gerekçesiyle Meclis’e iade ettiği Seçim ve Halkoylaması Yasası bugün yeniden görüşülecek. Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu saat 11.00’de toplanacak.

Söz konusu yasa, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi tarafından düzenlemenin yeniden oy çokluğuyla onaylanmasının ardından Genel Kurul’un gündemine gelecek.

Başbakan Ünal Üstel, karma oy uygulamasını kaldıran yasanın Meclis’e geri gönderilmesini eleştirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugün karma oy uygulamasını kaldıran yasayı Cumhuriyet Meclisine geri göndermesi ciddi bir tutarsızlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise düzenlemenin zamanlamasını eleştirmişti.