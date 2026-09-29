Ersin Tatar operasyon geçirdi
Ersin Tatar operasyon geçirdi
İçeriği Görüntüle

D I Y A L O G 20260929 695X1024A V R U P A G A Z E T E S I 20260929 300X40H A B E R G U N E S 20260929 695X1024K I B R I S G A Z E T E S I 20260929 741X10Unknown 4 740X1024Unknown 3 768X960V A T A N K I B R I S 20260929 695X1024S T A R K I B R I S 20260929 695X1024K I B R I S Y E N I B A K I S 20260929 768X9K I B R I S Y E N I D U Z E N 20260929 754X1Whatsapp Image 2026 09 28 At 23.26.23