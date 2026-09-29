Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün, havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer hafif sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.