Cumhuriyet Meclisi, Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi bugün toplandı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da toplanan Komite, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi taslağının değerlendirilmesi gündemiyle toplandı, konuyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan Komite toplantısında Komite üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanında UBP Milletvekili Hasan Taçoy, CTP milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Ürün Solyalı ve Fide Kürşat ile Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdes Arıcı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni temsilen Avukat Çağıl Özsoy katıldı.