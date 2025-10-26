Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Ziya Öztürkler başkanlığında toplanması beklenen Genel Kurul'un özel gündeminde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Genel Kurul'da komitelerden gelen, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Sayıştay Komitesinin, Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Hakkında Sayıştay Denetim Raporu ve Posta Dairesi Müdürlüğü 2019 ve 2020 Mali Yılları Gelir Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu da Genel Kurul’da ele alınacak.