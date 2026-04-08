Hükümet, hayat pahalılığı konusundaki Yasa Gücündeki Kararnameyi geri çekti.

Kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulaması konusundaki 11 Yasa Gücünde Kararname, az önce Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararnameyle geri çekildi.

Resmi Gazete’de yer alan kararnamenin gerekçesi özetle şöyle:

“Diyalog ve uzlaşı zemininde alternatif çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmış olması dikkate alınarak mevcut düzenlemenin bu süreç ışığında yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede söz konusu Yasa Gücünde Kararnamenin kaldırılması için bu kararname hazırlanmıştır.”

Kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulamasını düzenleyen kararname, 31 Mart'ta resmi Gazete'de yayınlanmış, muhalefet ve sendikaların tepkisine yol açmıştı. Düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak hayat pahalılığı farkı, bir defaya mahsus olmak üzere iki ayrı dönemde konsolide edilerek uygulanmasını öngörüyordu. Düzenlemeye göre ödenek artışının, 3 aylık dönem için Nisan 2026’da, 9 aylık dönem için ise Ocak 2027’de maaşlara yansıtılması hedefleniyordu.