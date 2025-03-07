8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi’nde etkinlik düzenlendi.

Meclis Mavi Salon’da kadın personelle bir araya gelinen etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekilleri Filiz Besim, Sunat Atun, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kadınlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin ortada olduğunu belirterek, eşit şartların önemine vurgu yaptı.

Kadınların hem iş hem de ev hayatında aldıkları sorumluluklarla ciddi fedakarlıklar yaptığını ifade eden Öztürkler, eşitliği sağladıkça ve sorumlulukları paylaştıkça kadınların daha başarılı olacağını söyledi.

Öztürkler, kadınlara her ortamda değer verilmesi gerektiğini belirterek, dayanışma ve emek vurgusu yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemini vurguladı.

ÖZDENEFE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise kadın dayanışmasına önem verdiğini belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadıkça toplumun potansiyelini gerçekleştiremeyeceğini ifade etti.

Kadınların evdeki sorumlulukları nedeniyle hayata geriden başladığını belirten Özdenefe, toplumun her alanındaki şiddetin temelinde eşitsizliğin yattığını söyledi.

Kadınların yaşamın her alanında eşit olarak yer almasının önemine değinen Özdenefe, şiddetin temelinde eşitsizlik yattığını belirterek, kadınların karşılaştığı sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

BESİM

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim de 8 Mart’ın bir kutlama günü olmadığını belirterek, kadınca bakış açısının her alana yerleşebileceği bir alan için mücadele edecekleri özel bir gün olduğunu söyledi.

Meclis’te %95 kadın çalışan olduğunu belirten Besim, kadınların idareci ve karar verici pozisyonlarda da yer alması gerektiğini ifade etti. KKTC’de çok güçlü kadın iş gücü olduğunu vurgulayan Besim, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik sonunda personele karanfil hediye edildi.