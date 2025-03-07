Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kadınlarımızın azmi ve emeği, ülkemizin gelişimine yön veren en önemli unsurlardan biridir. Onların hak ettikleri saygıyı görmeleri, toplumsal adaletin temel şartıdır.” dedi.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, eğitimden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar her alanda kadınların emeği ve katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti.

- “Kadınlarımızın azmi, fedakarlığı ve üretkenliği güçlü bir toplumun en önemli dinamiklerinden biridir”

Kadınların sadece aile içinde değil, eğitim, bilim, sanat ve ekonomi gibi hayatın her alanında büyük başarılara imza attığını belirten Çavuşoğlu, “Kadınlarımızın azmi, fedakarlığı ve üretkenliği, güçlü bir toplumun en önemli dinamiklerinden biridir. Eğitimde, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin büyük bir kısmı kadınlardan oluşmaktadır. Onların emeği, yarınlarımızı inşa eden en değerli unsurlardan biridir.” dedi.

Kadın haklarının korunmasının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Kadınlarımızın her alanda daha fazla söz sahibi olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Mesajında tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadın haklarının korunması ve iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini de ifade eden Çavuşoğlu, Bakanlık'taki personelin de kadınlar gününü kutlayarak, çiçek verdi.