Kıbrıs’ın fethinin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 50’nci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, askeri erkan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.