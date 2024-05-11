Cypfruvex , ihraç edilemeyen narenciye ürününün uluslararası konsantre kalite standartlarında sıkım işlemlerinin yapılabilmesi için yurt dışından narenciye sıkma makinesi kiralıyor.

Bakanlar Kurulu, Cypfruvex Limited tarafından yurt dışından John Bean Technologies Corporation firmasından kiralama yöntemi ile geçici olarak temin edeceği sıkma makinesinin ithalinde, Geçici İthaller İcar veya Kira Yoluyla İthal Olunan Mallar) Tüzüğü uyarınca, tahsil edilmesi gereken özel harç bedelinden muafiyet sağlanmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.