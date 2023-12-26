Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Ligi’nde 5. Hafta maçları oynandı.

Minareliköy ve Gönyeli Spor Kulübü Darts takımları yoluna kayıpsız devam ederken Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği oldukça çekişmeli geçen maç sonrası ilk yenilgisini Gönyeli Darts Birliğine karşı almış oldu.

Güzelyurt Darts Birliği ve Diamond Child Darts Derneği de haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.

5. hafta oynanan maçların sonuçları

Minareliköy Spor Kulübü - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 15-1

Güzelyurt Darts Birliği - Beyarmudu Belediyesi 11-5

Cihangir Spor Kulübü - Gönyeli Spor Kulübü 5-11

Diamond Child Darts Derneği - Lefkoşa Darts Birliği 11-5

Gönyeli Darts Birliği - Cihangir Av. Atıcılık Birliği 9-7