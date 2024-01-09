Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Süper Lig 6. hafta müsabakaları dün akşam (Pazartesi) oynandı.

Lider Minareliköy 6. haftayı da kayıpsız geçerek averaj ile ligin bir diğer namağlup takımı Gönyeli spor kulübü önünde liderliğini sürdürdü.

Minareliköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği maçı öncesi Şampiyon Melekler unutulmadı ve geçtiğimiz hafta başlayan İsias davasında şampiyon meleklerimizin ailelerine destek verildi.

6. hafta sonuçları

Cihangir Av. Atıcılık Birliği - Minareliköy Spor Kulübü: 3-13

Gönyeli Spor Kulübü - Diamond Child Darts Derneği: 14-2

Lefkoşa Darts Birliği - Gönyeli Darts Birliği: 0-16

Beyarmudu Belediyesi - Cihangir Spor Kulübü: 6-10

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü - Güzelyurt Darts Birliği: 8-8