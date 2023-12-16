Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 2022 yılında üstün başarı gösteren DAÜ akademisyenlerini ödüllendirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan “Akademik Ödül Töreni”nde açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üretkenlikleriyle bilim dünyasına katkı sağlayan meslektaşlarını tebrik etti ve kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti.

DAÜ’nün ülkenin en köklü üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, 1979 yılında eğitim öğretim hayatına 100 kişiyle başladığı Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminden bugüne kadar 75 binin üzerinde mezun verdiğini ve küçük bir binadan bugün dev bir kampüs haline getirildiğini kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yalnızca uluslararası alanda değil, aynı zamanda topluma hizmet verme anlamında da çalışmalar yürüterek çok önemli görevler üstlendiğini aktardı.

Prof. Dr. Kılıç, yaklaşık 1,000 yıl önce kurulan ve eğitime devam eden dünyanın en eski üniversitesi olma özelliğini taşıyan, aynı zamanda DAÜ Hukuk Fakültesi ile ortak yüksek lisans programı yürütülen Bologna Üniversitesi’nin kurulma amacının mesleklerin daha bilimsel olmasını sağlamak ve bunun ötesinde ürettiği bilgiyi topluma mal ederek toplumun bu bilgileri sahiplenip gelişmesini sağlamak olduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Kılıç, tüm akademisyenlere bilime, DAÜ’nün görünürlülüğüne ve tanıtımına yapmış oldukları katkılardan dolayı DAÜ Ailesi adına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Törende, Stanford Üniversitesi Dünyanın En İyi %2 Bilim İnsanı Listesi’ne giren akademisyenlere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Tebrik Belgeleri sunuldu. DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2022 yılı için Akademik Ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ise, Fakülte / Yüksekokul Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik ve Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülleri verildi. Ödüller DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve LEÖAE Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Rizaner ile Prof. Dr. Kağan Günçe tarafından takdim edildi.

Ayrıca Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük unvanı almaya hak kazanan akademik personele DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup ile Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından Akademik Yükseltme Belgeleri’nin de takdim edildiği törende, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tez danışmanlığı üstlenen ve yaz dönemi itibarıyla öğrencilerini mezun eden akademisyenlere de Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy tarafından plaket takdiminde bulunuldu.