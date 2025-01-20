Yer: Atatürk Spor Saloonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Şerife Tıbık, Sena Özşen

DAÜ: Rümeysa (23), Asya (12), Nil, Zeynep (31), Arzum (9), Melisa (7), Gül (6)

Base Basketbol: Tatenfa, Yaren, Meryem, Hatice (3), Damla (3), Cemre (3), Yelda, Mina, Özlem, Melike, Ecem (10)

İlk periyot: 29-3

İlk yarı: 47-9

Üçüncü periyot: 68-10

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasında kadınlarda ikinci finalist Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finalde Base Basketbol’u 88-19 yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi finale çıkan takım oldu.

Maçta DAÜ adına Rümeysa 23 sayı 12 ribaund 35 verimlilik ve takım arkadaşı Zeynep de 31 sayı 32 verimlilikle dikkat çektiler.

Kadınlar finali 23 Ocak Perşembe akşamı Levent - Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak.