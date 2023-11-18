Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG), Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nın da içinde bulunduğu Lefkoşa Cumhuriyet Parkı için hazırladığı Peyzaj Tasarım Projesini halkın bilgi ve görüşüne sundu.

DAÜ KENT-AG tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında imzalanan protokol kapsamında, başkent Lefkoşa’da yer alan, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı’nın yeni Peyzaj Tasarım Projesinin tamamlandığı ve ilgili bakanlığa teslim edildiği kaydedildi.

“Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı’nın, uzun zamandır bakımsız ve atıl durumda bulunduğu” ifade edilen açıklamada, bundan dolayı kentlilerin ve bölge halkının rahatlıkla kullanabileceği, yerel kimlik bağlamında bütünlüklü düşünülen ve tasarlanan bir park olarak kullanılmadığı belirtildi.

Açıklamada, güncel koşullar ve gereksinimler doğrultusunda parkın yeniden tasarlanması amacıyla imzalanan protokol kapsamında projede, DAÜ KENT-AG’den Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ile Mimar ve Kentsel Tasarım Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara’nın görev aldığı kaydedildi.

Tasarımın, herkesin kullanımına açık, eşitlikçi ve adil, ekosistemi koruyarak, kente katkı sağlayacak ve iklim değişikliğine katkıda bulunacak bir mekan yaratılması hedefleri ile tamamlandığı ifade edilen açıklamada, projenin, ilgili Bakanlığa teslim edilmesinin ardından park alanında, Rauf Raif Denktaş Müzesi olarak inşa edilen binanın girişinde yer alan amfide düzenlenen bir toplantı ile bölge halkının görüş ve önerilerine sunulduğu ifade edildi.