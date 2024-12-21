Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Adil Kamal Batcha’nın, 2024 Golden Trezzini Ödülleri’nde “Halkın Seçimi Ödülü”ne layık görüldüğü bildirildi.

Batcha’nın, yarışmaya altıncı dönem mimari tasarım projesiyle katılarak, “En İyi Öğrenci Yapı veya Tesis Projesi” kategorisinde ödül aldığı kaydedildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Batcha, yarışmaya ARCH 392 Mimari Tasarım Stüdyosu IV dersi kapsamında DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Zafer Cafer Volkan rehberliğinde geliştirdiği "Mixed-Used Development" projesiyle katıldı. Proje, çok fonksiyonlu mekanların ve sürdürülebilir tasarım prensiplerinin bir araya getirildiği yenilikçi bir yaklaşımı yansıttı.

Golden Trezzini Ödüllerinin, 2018 yılından bu yana her yıl Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde düzenlenen prestijli bir uluslararası mimari tasarım yarışması olduğu da kaydedildi.