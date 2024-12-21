Gazimağusa, Girne ve Esentepe’de dün üç ani ölüm vakası meydana geldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da saat 09.00 sıralarında, Nurjemal Astanova (K-50), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Astanova’nın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Girne'de yedi aylık bebek hayatını kaybetti

Öte yandan Girne’de, saat 09.30’da evinde aniden rahatsızlanan yedi aylık Jasmıne Sochukvukaıma Nwabueze (K), ailesi tarafından Miracle Hospital Hastanesi’ne götürüldü ve ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nwabueze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Nwabueze’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

-69 yaşındaki Paul Anthony Fıtzpatrıc evinde ölü bulundu

Esentepe’de, saat 16.30’da, Paul Anthony Fıtzpatrıc (E-69), evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Fıtzpatrıc’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin üç ani ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.