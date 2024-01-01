Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası(DAÜ-SEN),

DAÜ rektörlüğünden mali soruna çözüm getirecek adımları ivedi olarak atmasını beklediklerini belirtti.

Sendikadan yeni yıl vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, 2023’ün DAÜ için iyi bir yıl olmadığı, 2019’dan 2023’e kadar Üniversitedeki mali sorunun çözümü için ciddi bir adım atılmadığı, bu noktaya gelineceğini Sendika’nın yıllardır dile getirdiği belirtildi.

Bu noktaya gelinmesinin nedenleri arasında hükümetten kaynaklanan dışsal unsurlar olduğu gibi, DAÜ yönetiminden kaynaklanan içsel unsurların da bulunduğu kaydedilen açıklamada,

gelinen noktada kapsamlı bir çözüm planı olmadan DAÜ’nün mali sorunlarının aşılmasının mümkün olmadığı da belirtildi.

Açıklamada rektörlüğe yapılan çağrı şöyle:

“Bugün sendika olarak beklentimiz bugünkü Rektörlüğün 2023 yılının son 2 ayından farklı olarak 2024 yılının ilk günlerinden itibaren sorunun çözümü olacak adımları ivedilikle atmasıdır. Sendikalara, çalışanlara bir kapsamlı çözüm planı sunması, bu plan kapsamında herkesi birleştirebilmesidir.”

Sendika olarak bugünkü Rektörlüğü 13’üncü maaşı ödemediği için suçlamadıkları, ancak gelecekte benzer bir durumun yaşanmaması için Rektörlüğün çözüm adımlarını atması için ısrarcı olacakları kaydedildi.

2023 yılında eksik ödenen maaşların ve ödenmeyen 13’üncü maaşlarının Toplu İş Sözleşmesi, yasa ve tüzükler açısından güvence altında olduğu; bunların faizleri ile birlikte ya bir kapsamlı çözüm planı çerçevesinde ya da mahkeme kararları ile alınacağı kaydedilen açıklamada, “Üniversitenin bugün bulunduğu durumda çalışanlara yönelik yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesi ancak borçlanma ile mümkündür. Borçlanma ise kapsamlı bir çözüm planı ile mümkün olacaktır” denildi

-"Demokratik ve özerk bir üniversite"

DAÜ-SEN’in esas amacının DAÜ’nün demokratik ve özerk bir devlet üniversitesi olarak gelişerek varlığını sürdürmesi ve bu çerçevede çalışanların iş güvencesinin sağlanması ve özlük haklarının korunması olduğu ifade edildi.

Birlik çağrısı yapılan açıklamada, “Bizi kurtaracak olan birlikteliktir, dayanışmadır ve yapıcı olmaktır; beraber ortak hedefler doğrultusunda hareket etmektir. Geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkarmaktır” denildi.