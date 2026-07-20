Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen resmi törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme olan iradesini koruduğunu belirterek, yeni dönemde sonuç odaklı bir müzakere sürecine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törende konuşan Erhürman, Kıbrıs meselesinin yalnızca 20 Temmuz 1974 üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının yaşadığı saldırıları ve 15 Temmuz darbesini hatırlattı. Barış Harekâtı'nın hem Kıbrıs Türklerini hem de darbecilerin hedefindeki Kıbrıslı Rumları büyük bir felaketten kurtardığını dile getirdi.

Geçmişin doğru okunmasının geleceğin inşası açısından önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları unutmadığını ancak gelecek nesiller için çözüm arayışını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının eşitlik, güvenlik ve dünyayla bütünleşme hakkından vazgeçmeyeceğini belirten Erhürman, uluslararası toplumun geçmişte verdiği sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıslı Türklerin dünyadan izole edilmesini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Erhürman, çözümsüzlüğün bedelinin halka ödetilmesine karşı çıktı.

Müzakere sürecine de değinen Erhürman, "Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz." diyerek, yeni bir sürecin ancak güven artırıcı adımlar ve net kurallar çerçevesinde anlamlı olacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sonuç odaklı yaklaşımını desteklediklerini belirten Erhürman, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için Türkiye ile tam istişare ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda, sporcuların, öğrencilerin, iş insanlarının ve çocukların çözümsüzlüğün yükünü taşımaya devam etmesini kabul etmeyeceklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.