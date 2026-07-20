Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen resmi geçit töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesine ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Yılmaz, adada adil ve kalıcı bir çözümün ancak iki devletin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Yılmaz, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladığını ve adaya kalıcı barış getirdiğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki varlığının yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, tüm bölgenin güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin garantörlük sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

"Doğu Akdeniz'deki girişimleri yakından takip ediyoruz"

Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası platformları siyasi amaçlarla kullandığını savundu.

"Bölgede kurulan ittifaklar ve yürütülen dezenformasyon faaliyetleriyle dün silahla yapılamayanların bugün farklı yollarla gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz." diyen Yılmaz, bu girişimlerin bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını ifade etti.

"Gerçekler görmezden gelinemez"

Kıbrıs'ta yıllardır sürdürülen müzakerelerin sonuç vermediğini dile getiren Yılmaz, sahadaki gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının eşit haklara sahip olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir."

Yılmaz, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.