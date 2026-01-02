DAÜ-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) atanması konusunda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, 29 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararla; Bakanlar Kurulu’nun, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun atanması ile ilgili daha önce aldığı 3 kararı iptal ettiği ve yeni bir karar aldığı kaydedildi.

Daha önceki kararlar gibi yeni kararın da DAÜ Yasası'na aykırı olduğunu savunan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamalarının da bunu teyit ettiğine işaret eden DAÜ-SEN, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na, VYK'yı görevden alma süreci ile ilgili eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun yürüttüğü savunulan bu süreçten ötürü Bakanlar Kurulu'nun da kamuoyu önünde zor duruma düşmesine neden olduğunu öne süren sendika, “Bakanlar Kurulu ve Çavuşoğlu'nun fikren, zihnen ve fiilen iflası gerçekleşmiştir. Bunu kabul etmek ve gereğini yapmak en doğru seçenek olacaktır.” ifadesini kullandı.