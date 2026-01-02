Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, yetkililere çağrı yaparak, küçükbaş hayvancıyı koruyacak acil önlemler alınmasını istedi.

Çebi yaptığı yazılı açıklamada, küçükbaş hayvancılık sektörünün tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, canlı kuzu alımına yönelik destek mekanizmalarının devreye sokulmasını, et ithalatının düzenlenmesini ve yem fiyatları konusunda üreticinin yalnız bırakılmaması taleplerini dile getirdi.

Çebi, “2025 yılında doğan kuzular bugün kesim çağına gelmiş olmasına rağmen canlı kuzu satışı neredeyse durma noktasına gelmiştir. Üretici hayvanını satamıyor, ahırında bakmaya devam ediyor, maliyet her geçen gün artıyor” dedi.

Hayvan üreticileri elindeki kuzuları satamazken, ocak ayı sonunda yeni kuzuların doğacağını ifade eden Dursun Çebi, arpa fiyatlarının artacağının ortada olduğunu, Güney Kıbrıs’tan ise et girişinin devam ettiğini öne sürdü. Çebi, bugün önlem alınmazsa, yarın birçok küçük üreticinin bu işi bırakmak zorunda kalacağını kaydetti.

İthal etin yerli üretimi bitirdiğini savunan Çebi, “Yerli üretici pahalı yemle, emekle, borçla üretim yaparken, dışarıdan gelen etle rekabet etmesi mümkün değildir. Bu bir ticaret meselesi değil, ülkenin kendi üreticisini koruma meselesidir” dedi.

Açıklamasında, “Hayvancı destek istemiyor, ayakta kalmak istiyor. Üretmek istiyor, ama karşılığını almak istiyor. Bugün hayvancıyı korumazsak, yarın soframızı koruyamayız” ifadelerine yer veren Çebi, küçükbaş hayvancının yok olması durumunda, yerli et üretiminin biteceği, dışa bağımlılığın artacağı, fiyatların yükseleceği ve gıda güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Bugün atılacak her adımın, sadece hayvancıyı değil tüm toplumu koruyacağını belirten Çebi, “Yetkililer görevini yapmalı, hayvancı sahipsiz bırakılmamalıdır” dedi.