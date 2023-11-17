Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) DAÜ’nün sorunlarına kapsamlı ve nihai çözüm bulmak için uzun süredir mücadele verdiklerini ve popülizmden uzak, iyi niyetle uzlaşı için görüşmelere hazır olduklarını bildirdi.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın üzerine düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu defalarca belirtmesine rağmen, bu süreçte Üniversite yönetiminin üzerine düşeni yapmadığının üzüntüyle izlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "tarafların adım atmaması nedeniyle hiçbir soruna çözüm bulunamadığı gibi, 2024 yılında Üniversitenin bütçesiz kalma tehlikesinin de ortaya çıktığı" ifade edildi.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Hükümetin olumlu niyet beyanından icraata geçmesi için 16 Kasım 2023 tarihinde Meclis önünde eylem gerçekleştirdik. Bu eylem sonrasında Meclis Bütçe Komitesi oturumuna davet alarak katıldık. Komite'de temsil edilen siyasi partiler Üniversitemize 30 Kasım 2023 tarihine kadar ek süre verilmesi konusunda uzlaşıya varmışlardır.

Bu görüşme sonrasında Eğitim ve Maliye Bakanları, Üniversite yetkilileri ile yaptığımız görüşmede protokolün acilen sonuçlandırılıp imzalanması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Sendikamız bu hafta sonu dahil müzakere etmeye her zaman hazırdır.

Yetki ve sorumluluk Hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüktedir. Bizler ise yapıcı yaklaşımlarla, popülizmden uzak ve iyi niyetle uzlaşı için görüşmelere hazırız.”