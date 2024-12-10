Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), deprem sırasında yaşanabilecek riskleri azaltmak ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla "Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi" kuruldu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs ve çevre bölgelerinde deprem risklerini belirlemek, toplumun farkındalığını artırmak, sürdürülebilir afet yönetim stratejileri geliştirmek ve güncel fay hatlarını belirlemek amacıyla kurulan merkezin başkanlığını DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmood Hosseini yürütüyor.

Açıklamada; “sismik deprem, yapay zeka uygulamaları, afet yönetimi eğitimi, acil tıp, afet antropolojisi, afet risk yönetimi, kütle hareketleri” gibi alanlarda Türkiye Cumhuriyeti’nden uzman öğretim üyelerinin yönetim veya danışma kurulunda yer alacağı merkezde, hem Kıbrıs adası hem de Doğu Akdeniz bölgesine ışık tutacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, merkezin özellikle Doğu Akdeniz’deki tektonik hareketler nedeniyle deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alan Kıbrıs adasındaki yer hareketlerini ve bunların yapılara olan etkilerini incelemek için bilimsel çalışmalar gerçekleştireceği kaydedildi.

Merkezin, deprem verilerini analiz ederek sonuçlarını ilgili kamu kurumlarına sunmayı hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, deprem sonrası yapıların güvenliği konuları değerlendirilerek ilgili iyileştirme önerilerinin de paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada, merkezin arkeolojik, tarihi ve kültürel miras alanlarının olası depremlere karşı nasıl korunabileceğine dair çalışmalar yapmayı ve deprem sonrasında bu alanların durum değerlendirmesine yönelik rapor hazırlamayı da hedeflediği belirtildi.

- Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ bünyesinde açılan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin önemine dikkat çekerek, depremlerin sadece fiziksel yıkıma yol açmadığını aynı zamanda toplumların sosyal ve ekonomik yapılarında da derin yaralara neden olduğunu vurguladı.

6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerek Türkiye gerekse Kıbrıs’ta hem fiziksel hem de duygusal yaralara neden olduğuna dikkat çeken Kılıç, deprem ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerin son derece önemli olduğunu ve bu konuda farkındalığın artmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Depreme hazırlığın hayati bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kılıç, merkezin yürüteceği bilimsel çalışmaların hem Kıbrıs adasının hem de Doğu Akdeniz’in afet yönetim süreçlerine katkı sağlayacağına inandığını aktardı.