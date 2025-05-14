Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (LAÜSEM) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye'den verilen bilgiye göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile LAÜSEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan’ın imza koyduğu protokol kapsamında, belediye yöneticileri ile personeline yönelik “Liderlik ve Birlikte Çalışabilirlik Eğitimi” verilecek.

İki aşamalı şekilde planlanan programın ilki olan yöneticilere yönelik eğitim, 17 Haziran’da yapılacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, personele yönelik hizmet içi eğitimleri önemsediklerini belirterek, halka daha iyi hizmet verebilmek, personelin kendini farklı alanlarda geliştirmesine imkan tanıyacak tüm girişimleri desteklediklerini kaydetti.

Karavezirler, LAÜ ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

LAÜSEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan da “LAÜ’den Yerel Yönetimlere Stratejik İşbirliği Eğitimi” programı kapsamında, belediyelerdeki yöneticilere ve personele yönelik liderlik becerilerini geliştirici, ekipler arasında iş birliğini artırmaya yönelik bir eğitim programladıklarını kaydetti.

Eğitimle, etkili iletişimin sağlanması, motivasyon, çatışma çözme ve stratejik düşünme becerilerini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Sağsan, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nde hem yöneticilere hem de personele yönelik eğitim verilmesinin planlandığını, bu yönde yapılacak programla iş birliğinin uzun vadeli olacağını belirtti.