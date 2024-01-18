Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yılın ilk “Muhtarlar Buluşması” yapıldı.

Muhtarlar, kendi beldelerindeki sorunları anlattı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar beldesine sağlık ocağı değil hastane yapılması yönündeki hassasiyetini ortaya koydu.

Muhtarlarla yapılan toplantıda Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin yenilenen ve kapsamı genişletilen “web” sayfası tanıtılırken, Şubat ayında hizmete girecek web sayfasıyla birlikte, yerel hizmetlerin internet üzerinden sunumu ve dijital çözümler anlatıldı. Muhtarlara ayrıca her köy meydanında yapılacak düzenleme ile yerleştirilecek “Köy Kimlik Levhaları” hakkında bilgi verildi.

Tüm muhtarlara toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ali Karavezirler ayrıca, belediyede çalışan ekip arkadaşlarına da teşekkür etti. “Muhtarlar Buluşması” birlikte öğle yemeğiyle tamamlandı.