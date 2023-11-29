Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, gıda güvenliği ve temel hijyen eğitimlerine katılamayan gıda ile ilgili iş yerlerine yönelik 5 Aralık’ta tekrar kurs düzenliyor.

Belediye’den verilen bilgiye göre, 5 Aralık Salı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek eğitim saat 14.00’da başlayacak.

Belediyeler Yasası’na göre gıda ile ilgili iş yerlerinde çalışacak personelin hijyen konusunda bilgili ve eğitimli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, gıda üzerine olan her işletmeden en az bir kişinin eğitime katılmasının zorunlu olduğunu ifade edildi.

Gıda güvenliği ve temel hijyen eğitimi 21 ve 28 Kasım’da verilmişti.

Yasanın kapsadığı faaliyet alanları:

Offlicence, bakkal, market ve süpermarketler

Restoran, büfe ve kafeteryalar, şarküteri

Fırıncılar, pastaneler, unlu mamul üreticileri

Kasap, Et ve süt işletmeleri, Kesimhaneler, imalathaneler

Su üretim ve satış tesisi, buz imalatı

Gıda deposu ve toptancılar, Soğuk hava depoları, Gıda ithalat ve ihracat firmaları

Zeytin işlemesi ve paketleme

Kreş ve okul kantinleri

Civciv üretim tesisi

Gece kulüpleri