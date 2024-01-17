Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik’te bulunan eski mezarlığın kapasitesinin dolması nedeniyle, Mehmetçik Mahallesi’nde yeni mezarlık için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı çalışmaların halen devam ettiğini, mezarlığın en kısa sürede tamamlanıp Değirmenlik’teki 6 muhtarlığın defin işleri için kullanılacağını kaydetti.