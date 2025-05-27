DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların ele alındığını bildirdi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan oluşan MHP heyetiyle görüşmesinin 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı fikir alışverişinde bulunulan görüşmenin "son derece yapıcı bir atmosferde" gerçekleştiği bildirilen açıklamada, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasındaki gelişmelerin, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ile örgütün 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararlarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM'de bir araya gelecek." ifadelerine yer verildi.