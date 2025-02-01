Demirhan’a yapılacak kavşakla ilgili alt yapı çalışmaları başladı.
Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Demirhan köyü mevkiine dinamik (akıllı) sinyalize kavşak yapımına yönelik altyapı çalışmaları bugün sabah başladı.
Alt yapı çalışmalarını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile daire yetkilileri yerinde inceledi.
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki Demirhan ve Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki Balıkesir kavşağı mevkiinde yapılacak bu çalışmayla trafikteki yoğunluğun giderilmesi hedefleniyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında Demirhan köyü mevkiine dinamik (akıllı) sinyalize kavşak yapımına yönelik protokol imzalanmış ardından ihaleye çıkılmıştı.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan kavşak araç yoğunluğunu baz alan dinamik kavşak kontrol sisteminin tesis edilmesini sağlayacak proje, kavşakların dinamik olarak yönetilmesini amaçlıyor.